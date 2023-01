5 ( 7 )

C à vous du 10 janvier 2023, invités et sommaire – Ce mardi soir, Anne-Elisabeth Lemoine présente un nouveau numéro inédit de « C à vous » sur France 5. Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 10 janvier 2023 : le sommaire

🔵 📌 Les Républicains, clé de la réforme des retraites ? Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, président des Républicains, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Noël Le Graët peut-il rester président de la Fédération Française de Football ? On en parle avec Pierre Maturana, directeur de la rédaction du magazine So et Vincent Duluc, journaliste sportif au journal L’équipe

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Chef Julien Dumas, Relais Chateaux Saint James Paris

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Andrea Bescond, pour son livre “Une simple histoire de famille”, paru aux éditions Albin Michel

🔵 📺 Dans la suite de C à vous : Kristin Scott Thomas, Laure Calamy et Olivia Côte, pour le film “Les Cyclades”, en salle demain

