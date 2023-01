Ici tout commence spoilers : les résumés jusqu’au 10 février 2023

5 ( 12 )

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 6 au 10 février 2023 – Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient de découvrir ce qui va se passer fin janvier / début février, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 6 au vendredi 10 février 2023.







Et on peut déjà vous dire que la compétition va être rude au sein des étudiants du master !







En effet, Salomé et Charlène s’affrontent. Et alors que Louis est de retour, Charlène est prête à tout pour réussir… De son côté, Billie entretient une relation secrète. Et rien ne va pas plus entre Antoine et Rose ! Quant à Anaïs, elle prépare une surprise pour Lisandro.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 6 au 10 février 2023

Lundi 6 février (épisode 594) : En cuisine, Charlène et Salomé s’affrontent pour remporter l’appel à projet. De son côté, Ethan doute de la solidité de son couple. Au Double A, Anaïs prépare une surprise pour raviver la flamme avec Lisandro.

Mardi 7 février (épisode 595) : En cuisine, Salomé se fait stratège pour démasquer Charlène et faire éclater la vérité. Troublé, Ethan perd confiance et craint de perdre Samia. Piqué par la curiosité, Théo part à la recherche de la cheffe mystère.

Mercredi 8 février (épisode 596) : Les masques tombent au sein du master et les complots sont révélés au grand jour. De son côté, Samia mène l’enquête sur la relation secrète de Billie. Porté par les élèves, Souleymane envisage une carrière à L’institut.

Jeudi 9 février (épisode 597) : Salomé reçoit une proposition en or, tandis que Louis enquête sur le double jeu de Charlène. En cuisine, Zacharie monte au créneau pour rappeler à l’ordre Eliott, Lionel et Hortense. Prise à son propre piège, Billie plonge dans le mensonge.

Vendredi 10 février (épisode 598) : Tandis que la pression monte pour Salomé, Charlène récolte les lauriers au Double A. Antoine et Rose traversent une crise. En cuisine, Teyssier convoque les troisième année pour leur annoncer une mauvaise surprise.



Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l'épisode du jour.

