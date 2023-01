Ici tout commence spoilers : Salomé manipulée, Thomas jaloux, un départ, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 30 janvier au 3 février 2023)

5 ( 4 )

Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 30 janvier au 3 février 2023 – Le week-end ne fait que commencer en ce samedi et vous êtes peut être déjà impatient de découvrir ce qui vous attend de la semaine prochaine dans « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Publicité





On peut vous dire que la semaine va être marquée par Salomé et la compétition au sein du master.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Gaëtan pactise avec Teyssier et manipule Salomé (vidéo épisode du 1er février)







Publicité





Salomé a du mal à prendre de l’assurance et Gaëtan l’a rebooste. Mais il a en réalité conclu un pacte avec Teyssier au sujet de Salomé ! De son côté, Thomas assiste au rapprochement de Salomé et Gaëtan, et il se montre jaloux…

La bataille fait rage entre Salomé et Charlène, Teyssier décide finalement de se ranger du côté de sa fille.

Quant à Souleymane, il décide de quitter l’institut pour aller travailler pour la cheffe Meyer !



Publicité





Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 30 janvier au 3 février 2023

Lundi 30 janvier (épisode 589) : Gaëtan est prêt à tout pour défendre Salomé et son projet. L’arrivée d’une nouvelle Cheffe à l’Institut met Lionel dans l’embarras. En cuisine, les Première Année s’inquiètent à l’annonce du premier cours de Théo.

Mardi 31 janvier (épisode 590) : La tension monte entre Gaëtan et Thomas, tandis que Charlène fait impression en cuisine. De son côté, Lionel s’enfonce dans ses mensonges et risque sa place à l’Institut. Au Double A, Tom et Samia ont des doutes sur les intentions de Lucas.

Mercredi 1er février (épisode 591) : Le Chef Teyssier change de stratégie pour venir en aide à sa fille, tandis que Salomé tente d’impressionner les jurés du Master. Dans l’attente du verdict, Lionel tente de se surpasser en cuisine. Déterminé à prendre son envol, Souleymane annonce son départ.

Jeudi 2 février (épisode 592) : En cuisine, Rose tente de canaliser la révolte qui gronde, tandis que Gaëtan reçoit des menaces. Au Double A, la brigade prépare la Chandeleur, mais rien ne semble se passer comme prévu. Face à Lucas, Billie s’assume telle qu’elle est et reçoit un soutien inattendu.

Vendredi 3 février (épisode 593) : En cuisine comme dans son couple, Salomé prend des résolutions, mais les soupçons de Rose semblent se confirmer. Au Double A, Ethan confronte Samia pour connaître la vérité sur son passé. De son côté, Souleymane se questionne sur son avenir et prend conseil auprès de Deva.

VIDÉO Ici tout commence spoilers bande-annonce du 30 janvier au 3 février 2023

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note