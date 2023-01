50mn Inside du 28 janvier : sommaire et reportages de ce samedi sur TF1

5 ( 5 )

50mn Inside du 28 janvier 2023, sommaire et reportages







A suivre dès 17h50 sur TF1







50mn Inside du 28 janvier 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

✨ À la Une – Les enfants de stars sont partout. Quand les « Nepo-babies » créent la polémique à Hollywood !

🎶 En intimité – Que sont devenus les candidats de la Star Academy depuis leur sortie il y a deux mois ?

Léa, Louis, Enola, et Anisha la grande gagnante. Comment ont-ils vécu cette soudaine notoriété et quels sont leurs projets ?



📸 Rencontre avec Patrick Bruel

40 ans de carrière, plus de 50 films, 15 millions d’albums vendus et un onzième intitulé « Encore une fois » et dans lequel il explore des thèmes intimes comme l’absence de son père parti du foyer familial lorsqu’il n’avait qu’1 an. Le chanteur se livre sur son rapport au temps, à la célébrité et aussi sur son rôle de père avec Oscar, 19 ans et Léon, 17 ans.

🎬 La Story – « Astérix et Obélix, l’Empire du Milieu »

Ils reviennent sur grand écran après 10 ans d’absence ! Découvrez les secrets de fabrication de cette nouvelle aventure.

50mn Inside du 28 janvier 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

👨‍🍳 De plus en plus de jeunes rêvent de devenir chefs ! école de cuisine, ou parcours atypique… nous avons suivi ces talents en devenir !

La cuisine est devenue une passion partagée par des millions de Français et devenir chef n’a jamais autant fait rêver. Entre école de cuisine prestigieuse, premiers pas dans le métier, à l’ère du 2.0 et même plateaux de tournage… Nous avons suivi trois jeunes passionnés qui rêvent d’une vie dans la gastronomie.

✈️ Le document d’Inside – Bali !

Qui n’a pas un jour rêvé de tout quitter pour commencer une nouvelle vie sous les cocotiers ? Nous partons à Bali, un paradis du bout du monde qui est devenu un eldorado pour beaucoup de Français.

« 50 mn Inside », à suivre aujourd'hui dès 17h45 sur TF1.

