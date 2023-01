Le Code du 4 janvier 2023 : saison 2 inédite ce soir sur France 2

5 ( 1 )

Le Code au programme TV du mercredi 4 janvier 2023 – Ce mercredi soir, France 2 lance la saison 2 de la série française « Le Code » avec Daniel Njo Lobé (Idriss Toma), Christiane Millet (Jeanne Vanhoven), et Naidra Ayadi (Nadia Ayad).







A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Le Code – présentation de la saison 2

Le secret de l’avocat Idriss Toma a vécu : alors que l’état de santé de l’associé devient de plus en plus préoccupant, chacun des membres du cabinet Ayad, Toma et Vanhoven s’efforce de faire face à sa façon.

Pour tous, l’heure est venue de faire des choix, mais ils resteront fidèles à leur serment : défendre leurs clients jusqu’au bout, quels que soient la difficulté du dossier et les dilemmes intimes auxquels ils sont confrontés.

Vos épisodes du 4 janvier 2023

Épisode 1 : Jusqu’à ce que la mort nous sépare

Le secret d’Idriss est maintenant révélé et tout le cabinet sait qu’il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Déterminée à quitter Ayad, Toma et Vanhoven, Nadia défend avec Claire M. Perez accusé d’avoir tué son épouse, atteinte de la maladie d’Alzheimer. Geste d’amour ou féminicide prémédité ? De son côté, Idriss se voit proposer un étrange marché pour disculper Chloé.



Épisode 2 : Légitime violence

Idriss défend M. Duval, accusé d’avoir tué l’homme qui tentait de le voler. La légitime défense semble s’imposer, mais les faits et les investigations du juge mettent à mal la version du client. Nadia vient en aide à Alice, sa compagne enseignante, soupçonnée d’avoir frappé un élève de sa classe. La vérité sort-elle toujours de la bouche des enfants ?

Le Code, les interprètes

Avec : Daniel Njo Lobé (Idriss Toma), Christiane Millet (Jeanne Vanhoven), Naidra Ayadi (Nadia Ayad), Barbara Probst (Claire Caldeira), Théo Frilet (Maxime Laffargue), Catherine Demaiffe (Elodie Nedelec), Wendy Nieto (Chloé Barbier), Grégoire Bonnet (Jacques Kowalski), Guillaume Faure (Julien Gurou)

En guests : Francis Perrin, Stephan Wojtowicz, Blanche Leleu, Yann Gaël, Emilie Gavois-Kahn, Claire Borotra, Armelle Deutsch, Moïse Santamaria, Cyril Lecomte, Constantin Vidal, Sabine Rosoli, Laëtitia Eïdo.

Le Code, la bande-annonce

