Les 12 coups de midi du 1er janvier : Stéphane bute toujours sur l’étoile mystérieuse

Les 12 coups de midi du 1er janvier 2023, 134ème victoire de Stéphane – Stéphane a signé une 134ème victoire pour débuter l’année 2023 dimanche midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». A deux semaines de son éliminations, il n’a pas brillé et n’a remporté que 100 euros à partager avec un téléspectateur, soit 50 euros pour lui.







Sa cagnotte arrive à un total de 532.943 euros de gains et cadeaux.







Les 12 coups de midi du 1er janvier 2023, rien de plus sur l’étoile mystérieuse

Mais Stéphane n’est toujours pas inspiré par la grande étoile mystérieuse 2023. Il ne reconnait pas Marbella sur la photo de fond et a proposé le nom d’Anthony Delon. Mais ce n’est pas lui sur cette étoile !

Chez Stars Actu, pour l’instant on pense toujours qu’il s’agit de l’actrice Millie Bobby Brown, née à Marbella et qui a débuté dans la peau d’Alice dans « Once Upon a Time in Wonderland » (d’où la montre à gousset).

Rappel des indices présents : un paysage situé à Marbella en Espagne, le haut d’une montre à gousset, et la lune.

Rappel des noms déjà proposés pour cette étoile : François Damiens, Artus, Thomas Pesquet, Marie-Claude Pietragalla, Jean-Paul Belmondo, Nathalie Péchalat, Alban Ivanov, Guillaume Gallienne, Samuel Le Bihan, Guillaume Canet, Patrick Chesnais, Bernard Campan, Brigitte Bardot, Marc Lavoine, Gérard Darmon, Hélène de Fougerolles, Anthony Delon

Les 12 coups de midi du 1er janvier, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’hier, voici la vidéo du replay.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

