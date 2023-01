Les 12 coups de midi du 5 janvier 2023 : Stéphane se fait peur sous les yeux de Xavier

5 ( 8 )

Les 12 coups de midi du 5 janvier 2023, 138ème victoire de Stéphane – Nouvelle victoire de Stéphane ce jeudi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Il s’agissait du 10ème anniversaire de la venue de Xavier, qui était présent pour l’occasion et a encore impressionné par sa culture et ses connaissances.







Stéphane n’a pas brillé et s’est fait très peur lors du Coup Fatal. Son adversaire n’était pas brillante et ça s’est pourtant joué à 11 petites secondes ! Il a ensuite buté sur deux questions du Coup de Maître, il n’a remporté que 100 euros à partager. Sa cagnotte personnelle arrive ainsi à 534.493 euros de gains et cadeaux.







Les 12 coups de midi du 5 janvier 2023, l’étoile mystérieuse se dévoile

Du côté de l’étoile mystérieuse, elle se dévoile mais toujours pas d’indice supplémentaire. Stéphane a proposé sans conviction le nom de Kev Adams, mais c’est encore raté.

Rappel des indices présents : un paysage situé à Marbella en Espagne, le haut d’une montre à gousset, et la lune.

Rappel des noms déjà proposés pour cette étoile : François Damiens, Artus, Thomas Pesquet, Marie-Claude Pietragalla, Jean-Paul Belmondo, Nathalie Péchalat, Alban Ivanov, Guillaume Gallienne, Samuel Le Bihan, Guillaume Canet, Patrick Chesnais, Bernard Campan, Brigitte Bardot, Marc Lavoine, Gérard Darmon, Hélène de Fougerolles, Anthony Delon, Ingrid Chauvin, Soprano, Tomer Sisley, Kev Adams

Les 12 coups de midi du 5 janvier, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’hier, voici la vidéo du replay.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

