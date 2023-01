Les 12 coups de midi, Stéphane se confie après son élimination : « je ne digère toujours pas »(VIDÉO)

5 ( 12 )

Stéphane a été éliminé du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi » vendredi dernier après 5 mois et 153 participations. Il est reparti avec un total de 568.343 euros de gains et cadeaux.







Stéphane était invité de Cyril Hanouna dans « Touche pas à mon poste » lundi soir en direct sur C8. Il est revenu sur son parcours, ses projets, et sur son élimination.







Du côté de l’argent, Stéphane a expliqué avoir touché déjà une partie de l’argent pendant ces cinq mois. Et il ne compte pas faire de folies mais en garder la majorité pour protéger ses enfants et les mettre à l’abris. Il a gardé trois des cinq voitures gagnés sur les cinq étoiles mystérieuses.

Et Stéphane, âgé de 50 ans, ne compte pas arrêter de travailler non plus.



« Je ne digère toujours pas » a déclaré Stéphane au sujet de son élimination. « Je n’en veux pas à Sarah, je me suis éliminé tout seul ! Je n’étais plus dedans. (…) J’ai eu du mal à m’en remettre »

VIDÉO TPMP Stéphane se confie sur son élimination des 12 coups de midi

