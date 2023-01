Les feux de l’amour : les résumés spoilers du 16 au 20 janvier 2023

5 ( 1 )

Les feux de l’amour spoilers et résumés en avance du 16 au 20 janvier 2023 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Les feux de l’amour » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, vous propose de découvrir dès maintenant un aperçu de ce qui vous attend. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la manoeuvre d’Abby, qui se fait passer pour Phyllis afin de récupérer l’enregistrement de Chance et Adam…







De leur côté, Summer et Kyle se remettent ensemble, au grand désespoir de Nick. Et de son côté, Victoria est très affaiblie mais elle décide de reprendre déjà le travail…

Voici les spoilers des « Feux de l’amour » pour la semaine du 16 au 20 janvier 2023

Lundi 16 janvier 2023 : William et Lily se demandent s’ils seront capables de collaborer à la tête du nouveau département Média de Chancellor, comme le souhaite Jill et malgré leurs visions très différentes du management. Abby se fait passer pour Phyllis afin d’accéder à son coffre-fort à la banque et ainsi, récupérer la copie de l’enregistrement compromettant entre Chance et Adam. Jared refuse l’aide de Nate et Devon. Nikki demande à Sharon d’intervenir auprès de Victoria qui semble affaiblie psychologiquement.



Mardi 17 janvier 2023 : A la demande de Nikki, Sharon rend visite à Victoria pour lui offrir son aide. Pendant ce temps, Rey fait la morale à Faith car elle n’est pas allée en cours. Mariah essaie désespérément d’obtenir le pardon de Tessa, en vain… Dans le Kansas, Chelsea et Connor font la connaissance d’Alyssa, une amie d’enfance d’Adam. On découvre que son père est mort dans un accident quand ils étaient petits. Adam se souvient alors que Victor était venu voir sa mère peu de temps après la mort d’AJ, le père d’Alyssa.

Mercredi 18 janvier 2023 : Chez Jabot, Theo surprend Kyle et Summer en train de s’embrasser et en profite pour plaisanter. Jack l’entend et décide d’avoir une conversation avec lui à propos de son comportement vis-à-vis de Kyle. Ce dernier s’éclipse avec Summer au Néon écarlate où ils rencontrent Mariah, inconsolable. Plus tard, celle-ci cherche du réconfort auprès de sa mère et lui avoue qu’on lui a offert un poste à Chicago. Pendant ce temps, Tanner encourage Tessa à pardonner Mariah. Lola accepte d’aider Abby à ouvrir d’autres restaurants sur le modèle du Society. Chance annonce à Jill que Colin s’est servi de l’argent de Devon pour le blanchir en passant par les comptes des industries Chancellor. William et Lily commencent à évoquer leurs projets pour la nouvelle branche médias de Chancellor.

Jeudi 19 janvier 2023 : Summer et Kyle sont au Grand phénix pour prendre un verre avec Phyllis et Nick. Celui-ci n’est pas ravi d’apprendre que sa fille fréquente à nouveau Kyle. Phyllis tente de les soutenir. Summer comprend qu’il se passe quelque chose entre sa mère et son père. Chloé donne sa démission à Phyllis. Elle n’ose plus faire de commentaires à Chelsea, concernant Adam. Chelsea entrevoit un bel avenir avec Adam. Celui-ci part en quête d’informations avec son père, à propos d’Alyssa Montavo. Mariah monte sur scène après le concert de Tessa pour lui faire une déclaration d’amour.

Vendredi 20 janvier 2023 : Victoria décide de retourner au travail, mais elle se rend compte qu’elle a trop présumé de ses forces. Elle demande du soutien à Nick, Nikki et Sharon. Jack quitte Jabot pour s’occuper de sa mère et laisse Kyle diriger. Les relations entre Théo et Kyle sont toujours aussi tendues. Jill rachète les locaux d’Etalon noir à Nick pour y installer Chancellor Comm.

Les feux de l’amour du 16 janvier 2023, les premières minutes en vidéo

Pour les plus impatients, les premières minutes de l’épisode de ce lundi 16 janvier seront très vite en ligne sur myTF1.

Les feux de l’amour, le casting

Avec : Eric Braeden (Victor Newman), Melody Thomas Scott (Nikki Newman), Joshua Morrow (Nicholas Newman), Sharon Case (Sharon Newman), Tracey E. Bergman (Lauren Fenmore Baldwin), Peter Bergman (Jack Abbott), Lauralee Bell (Christine Blair Williams), Doug Davidson (Paul Williams)

Et pour voir ou revoir vos épisodes des Feux de l’Amour, rendez-vous sur myTF1.

Du lundi au vendredi, retrouvez « Les feux de l’amour » à 11h sur TF1.

