Amour Gloire et Beauté : les résumés spoilers du 16 au 20 janvier 2023

Amour Gloire et Beauté spoilers et résumés en avance du 16 au 20 janvier 2023 – Déjà impatient de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série « Amour Gloire et Beauté » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, vous propose de découvrir dès maintenant un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par ce qui s’est passé au Nouvel An…







Sheila finit par apprendre ce qui s’est passé alors que Carter et Paris se font surprendre ensemble…

Voici les spoilers de « Amour Gloire et Beauté » pour la semaine du 16 au 20 janvier 2023

Lundi 16 janvier 2023 (épisode 8698) : A Il Giardino, Sheila continue d’espionner la discussion de Hope et Deacon au sujet de Brooke. De son côté, Brooke discute avec Liam. Elle voudrait dire la vérité à Ridge et elle se demande ce que Douglas pourrait raconter. Hope revient au chalet et dit à Liam et Brooke que Deacon gardera le secret. A la maison de la falaise, Douglas affirme qu’il n’est pas supposé parler de sa grand-mère et du Père Noël au Nouvel An. Thomas arrive à lui faire avouer que le Père Noël était, en fait, Deacon.



Mardi 17 janvier 2023 (épisode 8699) : A la maison de la falaise, Thomas et Douglas parlent de Brooke et Deacon. Steffy arrive et Thomas lui raconte ce que Douglas vient de lui révéler. Au restaurant, Sheila, qui sait maintenant ce qui s’est passé au Nouvel An, essaie de le faire dire à Deacon. Au bureau, Carter et Paris passent un moment ensemble. Grace les voit, mais elle ne se fait pas remarquer. Quand Paris part, elle entre et dit à Carter qu’elle ne veut que le meilleur pour sa fille, à savoir Zende, et pas lui.

Mercredi 18 janvier 2023 (épisode 8700) : Steffy et Thomas discutent du fait que Brooke ait embrassé Deacon. Ils y voient une opportunité pour réunir leurs parents. Brooke et Hope parlent au chalet. Zende se confie à Katie sur sa relation avec Paris. Aux Créations Forrester, Grace s’en prend à Carter en lui disant que Zende est la bonne personne pour Paris. Elle lui révèle qu’elle l’a vu embrasser Paris.

Jeudi 19 janvier 2023 (épisode 8701) : A la maison de la falaise, Thomas et Steffy parlent de Brooke et Deacon. Ridge rentre voir Brooke et lui avoue qu’il a été parler à Deacon. Zende, Katie et Paris se retrouvent au bureau et Katie s’éclipse pour les laisser discuter. Aux Création Forrester, Grace demande à Carter de mettre fin à sa relation avec Paris.

Vendredi 20 janvier 2023 (épisode 8702) : Thomas et Steffy parlent de ce que leur a dit Douglas. Grace et Zende parlent de sa relation avec Paris alors que Carter et Paris profitent d’un dîner romantique ensemble. Carter lui dit vouloir parler de leur relation. Taylor reçoit la visite de Ridge dans son cabinet. Ils parlent de Brooke.

Amour Gloire et Beauté du 16 janvier 2023, les premières minutes en vidéo

Pour les plus impatients, les premières minutes de l’épisode de ce lundi 16 janvier sont déjà en ligne sur myTF1.

