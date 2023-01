Les mystères de l’amour du 29 janvier : votre épisode ce soir sur TMC (résumé + vidéo épisode 32 en avance)

5 ( 8 )

Les mystères de l’amour du 29 janvier 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 32 de la saison 31 – Ce dimanche soir et comme chaque week-end, c’est un épisode inédit de votre série « Les mystères de l’amour » qui vous attend sur TMC. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce dimanche soir.







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 19h50 sur TMC mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Publicité





Les mystères de l’amour du 29 janvier 2023 – résumé de l’épisode 32 saison 31 « Contrat dangereux »

Etienne confie son dilemme amoureux à Nicolas. Ingrid poursuit son enquête auprès de Sandra Wolf. Le compagnon de cellule de Christian sort une nouvelle fois ce dernier d’un mauvais pas. Hélène tente d’éclaircir la situation avec Carmela.

Les mystères de l’amour du 29 janvier – les premières minutes de l’épisode

vidéo à venir



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Les mystères de l’amour, c’est les samedis et dimanches soirs, à 19h50 sur TMC. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note