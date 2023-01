Mercato OM : Terem Moffi sur le point de signer ?

5 ( 8 )

Mercato OM, Terem Moffi – C’est la rumeur qui fait parler le monde du foot ce mercredi matin. Terem Moffi serait sur le point de signer avec l’Olympique de Marseille ! Mais le nigérian préfèrait rejoindre l’OGC Nice…







Selon l’Equipe, l’OM et Lorient étaient sur le point de trouver un accord mardi. Bamba Dieng devrait rejoindre Lorient tandis que Terem Moffi débarquait à Marseille. Mais Nice n’aurait pas dit son dernier mot et selon la rumeur, Moffi privilégierait Nice.







Le Mercato se termine dans quelques jours et cette histoire à rebondissements n’est pas encore bouclée ! Bamba Dieng a anticipé et est déjà arrivé à Lorient, sans même l’accord de ses dirigeants. Et si Moffi allait à Nice, l’OM ne devrait pas céder Bamba Dieng…

Pablo Longoria, qui était à Lorient hier pour tenter de convaincre l’avant-centre nigérian, est rentré à Marseille en attente de sa décision.



