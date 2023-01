« Meurtres en eaux troubles » du 29 janvier : ce soir l’épisode inédit « La vengeance aux deux visages » sur France 3

5 ( 1 )

« Meurtres en eaux troubles » du 29 janvier 2023 – La série allemande « Meurtres en eaux troubles » est de retour ce soir sur France 3 pour une toute nouvelle enquête inédite. Le titre de l’épisode de ce soir est « La vengeance aux deux visages ».

Dans la région du lac de Constance, la commandant de police autrichienne Hannah Zeiler et le commandant allemand Micha Oberländer doivent coopérer ensemble. Autant Hannah est froide, mutique et concentrée, autant Micha est bavard et désorganisé. Malgré leurs différences, ils vont s’épauler l’un et l’autre pour résoudre les crimes les plus divers…







A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en replay sur France.TV.







« Meurtres en eaux troubles » du 29 janvier 2023 : épisode « La vengeance aux deux visages »

Une jeune fille, Lisa Schwegelin, vient signaler un meurtre à la brigade criminelle de Bregenz. Elle décrit la victime et le déroulement de l’assassinat pendant la danse des esprits du Festival de la nature. Mais cet événement n’aura lieu que le lendemain. Comment Lisa a-t-elle pu voir ce meurtre ? Hannah Zeiler et Micha Oberländer enquêtent sur cette orpheline fragile, surprotégée par son demi-frère, qui vit recluse dans une ferme d’alpage.

Avec : Matthias Koeberlin (Micha Oberländer), Nora Waldstätten (Hannah Zeiler), Hary Prinz (Thomas Komlatschek), Stefan Pohl (Thomas Egger), Christopher Schärf (Raphael Stadler), Fiona Katharina Neumaier (Luna Oberländer), Martina Ebm (Miriam Thaler), Anna Herrmann (Lisa Schwegelin), Paula Kroh (Britt Köhler), Christoph Luser (Marco Schwegelin), Julia Cercig (Barbara Köhler), Andy Gätjen (Klaus Köhler), Götz Otto (Rainer Sendlak), Hilde Dalik (Katarina Droste), Veronika Glatzner (Marianne Schöchl), André Rohde (Hubert Droste), Ralf Beckord (Sebastain Willmaier)



