« Terminator : Dark Fate » : votre film inédit ce soir sur France 2 (29 janvier)

Ce dimanche soir à la télé, France 2 diffuse le film inédit « Terminator : Dark Fate ». Faisant suite aux événements de « TERMINATOR 2 : LE JUGEMENT DERNIER », « TERMINATOR : DARK FATE » est un film d’action spectaculaire réalisé par Tim Miller (DEADPOOL) et produit par le réalisateur visionnaire James Cameron & David Ellison. Arnold Schwarzenegger et Linda Hamilton y reprennent leurs rôles iconiques du T-800 et de Sarah Connor tandis que MacKenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna et Diego Boneta complètent la distribution.







A suivre dès 21h10 sur France 2. Possibilité de suivre le film en streaming via le site et/ou l’application France.TV en choisissant l’option DIRECT.. Comme pour tout film de cinéma, aucun replay ne sera ensuite disponible.







« Terminator : Dark Fate » : le synopsis

De nos jours à Mexico. Dani Ramos (Natalia Reyes), 21 ans, travaille sur une chaîne de montage dans une usine automobile. Celle-ci voit sa vie bouleversée quand elle se retrouve soudainement confrontée à 2 inconnus : d’un côté Gabriel (Gabriel Luna), une machine Terminator des plus évoluées, indestructible et protéiforme, un « Rev-9 », venue du futur pour la tuer ; de l’autre Grace (Mackenzie Davis), un super-soldat génétiquement augmenté, envoyée pour la protéger.

Embarquées dans une haletante course-poursuite à travers la ville, Dani et Grace ne doivent leur salut qu’à l’intervention de la redoutable Sarah Connor (Linda Hamilton), qui, avec l’aide d’une source mystérieuse, traque les Terminators depuis des décennies. Déterminées à rejoindre cet allié inconnu au Texas, elles se mettent en route, mais le Terminator Rev-9 les poursuit sans relâche, de même que la police, les drones et les patrouilles frontalières…

L’enjeu est d’autant plus grand que sauver Dani, c’est sauver l’avenir de l’humanité.

Avec : Linda Hamilton (Sarah Ann Connor), Arnold Schwarzenegger (T-800), Mackenzie Davis (Grace), Gabriel Luna (Rev-9), Natalia Reyes (Diego Ramos), Edward Furlong (John Connor Reference), Diego Boneta (Diego Ramos)



« Terminator : Dark Fate » : bande-annonce

Pour les plus impatients, découvrez la bande-annonce du film.

