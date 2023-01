« Millenium : ce qui ne me tue pas » : le film inédit ce soir sur France 2 (15 janvier)

5 ( 1 )

« Millenium : ce qui ne me tue pas » au programme TV de ce dimanche 15 janvier 2023 – Ce soir à la télé, France 2 diffuse le film inédit « Millenium : ce qui ne me tue pas », réalisé par Fred Alvarez avec Sverrir Gudnason, Claire Foy, et Sylvia Hoeks.







A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou sur France.TV . Attention, pas de replay comme tout film de cinéma.







« Millenium : ce qui ne me tue pas » : histoire, résumé, synopsis

Alors qu’elle dispute une partie d’échecs avec sa soeur Camilla, Lisbeth Salander est rappelée à l’ordre par son père, un personnage inquiétant. L’enfant décide de fuir une bonne fois pour toutes son influence néfaste et s’enfonce dans la neige pour ne plus jamais revenir. Vingt ans plus tard, à Stockholm, Lisbeth, pirate informatique très douée, s’en prend aux prédateurs sexuels. Tandis que la réputation de la jeune femme grandit dans la capitale, Mikael Blomkvist, journaliste, ne se sent plus à sa place au sein du magazine Millénium, récemment racheté par un personnage qu’il méprise.

Avec : Claire Foy (Lisbeth Salander), Sverrir Gudnason (Mikael Blomkvist), Lakeith Stanfield (Ed Needham), Sylvia Hoeks (Camilla Salander), Stephen Merchant (Frans Balder)



« Millenium : ce qui ne me tue pas » : la bande-annonce

Découvrez maintenant la bande-annonce officielle de votre film…

« Millenium : ce qui ne me tue pas » avec Claire Foy et Sverrir Gudnason, c’est ce soir dès 21h10 sur France 2 et France.TV

