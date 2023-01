Ninja Warrior : qui s’est qualifié pour la finale ? (résumé + replay 14 janvier 2023)

5 ( 9 )

Ninja Warrior, épisode 2 du samedi 14 janvier 2023 – C’est parti pour l’épisode 2 de la saison 7 de « Ninja Warrior » ! Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittanaere accueillent de nouveaux candidats ce soir avec le nouveau parcours et la grande nouveauté cette année : des obstacles piégés sur la redoutable Memory Tower. Et ce samedi, il s’agit d’une spéciale champion !







Clément Dumais, 32 ans, est de retour pour sa septième participation. Après six finales, réussira-t-il encore une fois à se qualifier ? Comme tous les autres candidats cette saison, il mémorise d’abord les prises de la Memory Tower. Mais il veut réussir la tyrolienne ! Raté ! Il doit donc affronter la Memory Tower. Et il finit par tomber par fatigue ! C’est la première fois qu’il ne buzze pas pendant les qualifications.







On continue avec Pierre Vaultier, champion de snowboard. Il tombe dès le parcours A !

Nicolas Cerquant, quatre fois finalistes de Ninja Warrior, participe pour la 6ème fois. Il est premier à attraper la tyrolienne ce soir, il échappe donc à la Memory Tower. Il réussit à monter le Mur, il est donc qualifié pour la demi-finale de ce soir.

Baptiste Boirie, recordman en skate perche, s’attèle lui aussi au parcours. Il doit passer par la Memory Tower ! Mais il met la main sur la première prise piégée et tombe…

Place ensuite aux frères Gravier, Antoine et Clément, candidats emblématiques de Ninja Warrior. Clément, gagnant l’an dernier, veut réitérer l’exploit. Antoine ouvre le bal des qualifications. Il arrive jusqu’au mur et doit ensuite affronter la Memory Tower. Il réussit et va buzzer !



On continue avec Patrick Yvars, 56 ans, et Arthur Germain, 20 ans. Arthur finit par lâcher sur les bras de fer. Patrick arrive jusqu’au mur mais malheureusement, il ne réussit pas à monter le mur.

Jean Tezenas du Montcel, qui a déjà remporté Ninja Warrior, vient essayer d’accéder à sa septième finale ! Il rate la tyrolienne et va devoir passer par la Memory Tower. Mission réussie, il va buzzer !

Place ensuite à Mathieu Mancel et Marcelle Jurado. Mathieu, déguisé en Iron Man, tombe très vite. De son côté, Marcelle échoue sur les bras de fer.

Clément Gravier, tenant du titre, s’élance. Il détient le record mondial du plus rapide à avoir gravi la tour des héros ! Il débute le parcours et attrape la tyrolienne ! Pas de Memory Tower pour Clément. Il tente le Méga Mur : mission réussie ! Il est donc directement en finale !

Maurane Jelic, finaliste de la saison 5. Elle monte le mur et doit encore vaincre la Memory Tower. Elle tombe à un piston de la fin !

Andréas, 22 ans, va jusqu’à la Memory Tower mais tombe, tout comme Lancelot. Mais ils sont quand même qualifiés pour les grands duels.

Ninja Warrior du 14 janvier 2023, les duels de la demi-finale

Le premier duel oppose Nicolas Cerquant et Arthur Germain. Nicolas prend une large avance, il va buzzer et se qualifie pour sa 4ème finale !

2ème duel entre Jean Tezenas du Montcel et Bastien Martin. Et c’est Jean qui se qualifie pour la finale avec le meilleur temps provisoire !

3ème duel entre Antoine Gravier et Jonathan Yéyé. Jonathan prend trop de risque et chute ! Antoine se qualifie mais décide bizarrement de ne pas jouer le chrono.

4ème duel entre Andrea Giunto et Vincent Maharavo. Andréa prend rapidement de l’avance et Vincent tombe. Andréa va se buzzer et se qualifie !

5ème duel entre Clément Dumais et Patrick Yvars. Clément se qualifie mais Patrick reçoit une ovation du public.

6ème duel entre Arnaud Léger et Lancelot Rochette. Arnaud tombe très vite, à la surprise générale ! Lancelot se qualifie en buzzant.

Et enfin, duel féminin entre Maurane Jelic et Rita Benker. Maurane fait un parcours parfait et buzze ! Elle est en finale.

C’est ainsi que s’achève cette deuxième soirée de Ninja Warrior saison 7. Si vous avez manqué cet épisode 2, sachez qu’il sera très vite dispo en replay streaming sur myTF1 en cliquant ici. Et rendez-vous le samedi 21 janvier pour l’épisode 2.

