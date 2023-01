N’oubliez pas les paroles du 9 janvier 2023 : 19ème victoire Manon, pas encore dans les masters

4.5 ( 8 )

N’oubliez pas les paroles du 9 janvier 2023, 19ème victoire pour Manon – Et deux victoires de plus pour Manon dans le jeu musical de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Elle compte désormais 19 victoires avec pas moins de 15 fois la fameuse clochette synonyme d’impossibilité de la rattraper !

Manon ne compte pas lâcher son micro d’argent de si tôt et niveau gains, les masters se rapprochent. Elle est à 145.000 euros ce soir.







Publicité











Publicité





Dans le détail ce soir, Manon a remporté 1.000 euros sur la première émission et rien du tout sur la seconde sur la seconde. Elle n’est plus qu’à 10.000 euros d’intégrer les masters !

N’oubliez pas les paroles du 9 janvier 2023, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

Noter cet article

Publicité



Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note