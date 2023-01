Demain nous appartient spoiler : Roxane est la cible d’une vengeance (vidéo épisode du 12 janvier)

4.5 ( 8 )

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance de l’épisode du 12 janvier 2023 – Roxane est rattrapée par son passé cette semaine dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, Lisa et Georges pensent que Roxane est la cible d’une vengeance….

Ils viennent l’interroger à l’hôpital et Roxane leur ment sur son passé. Lisa sent qu’elle leur cache quelque chose mais Georges n’y croit pas.







Publicité











Publicité





Lisa et Georges enquêtent sur la cyber-attaque de l’Hôpital Saint-Clair dont Sara a été victime. Tous les deux interrogent Roxane sur son passé… Lisa doute de son comportement. Dit-elle toute la vérité ?

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Roxane victime d’une vengeance, Sara au plus mal, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 9 au 13 janvier 2023)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1339 du 12 janvier 2023 : Roxane ment à ses collègues

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note