N’oubliez pas les paroles : le message de Manon après son élimination

N’oubliez pas les paroles, Manon éliminée – Manon a été éliminée de « N’oubliez pas les paroles » jeudi soir, après près d’un mois en tant que maestro. La jeune femme est repartie avec pas moins de 392.000 euros de gains en 47 victoires.







Manon a publié un long message sur les réseaux sociaux suite à son élimination.







« 5 ans de travail, des heures de révisions avec ma trousse en guise de micro, de nombreuses listes de chansons classifiées par niveau de connaissance, des coups de mou, des encouragements réguliers de ma famille et mes amis… Et je suis là, je l’ai fait ! » a écrit Manon, 4ème meilleure maestro de l’histoire de « N’oubliez pas les paroles ».

« Me hisser à la 4e place de ce jeu est au-delà de mes rêves les plus fous ! J’ai toujours gardé à l’esprit qu’il s’agissait d’un jeu dans lequel tout peut se passer. Apprendre des centaines de titres, c’est une chose. Les chanter sur le plateau, avec la pression, la musique, le public, les lumières, face à un autre candidat qui a révisé, c’en est une autre ! Et je suis heureuse d’avoir réussi à me mettre dans ma bulle, surtout lors de l’épreuve de la « Même Chanson » pour chanter les paroles de A à Z. » a-t-elle expliqué avant de remercier toutes les équipes du jeu musical de France 2.



On reverra bien sûr Manon prochainement dans les masters et émissions spéciales de « N’oubliez pas les paroles ». Elle a reçu de nombreux messages de félicitations des autres maestros emblématiques du jeu.

