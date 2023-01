Denis Brogniart accusé de harcèlement moral, il reconnait avoir dérapé

5 ( 11 )

Incroyable pour de nombreux téléspectateurs tant Denis Brogniart est apprécié. Et pourtant, l’animateur de « Koh-Lanta » et « Ninja Warrior », mais aussi des programmes sportifs de TF1, est accusé de harcèlement moral et crises de colère par d’anciennes collaboratrices.







Publicité





Voici a mené une longue et publie les témoignages de plusieurs anciennes collaboratrices de Denis Brogniart, qui le décrivent comme quelqu’un de colérique et même humiliant envers les femmes !







Publicité





« Tout le monde sait que Denis Brogniart est capable de colères humiliantes, surtout envers les femmes » a déclaré à Voici une responsable syndicale de TF1.

Parmi les témoignages recueillis par Voici, celui de Charlotte Namura, qui a travaillé aux côtés de Denis sur le Mag de la Coupe du Monde 2018. L’animateur se serait emporté jusqu’à lui dire qu’elle n’était « qu’une merde, tout juste bonne à sourire« .



Publicité





Une enquête interne aurait même été menée au sein de TF1 mais sans qu’aucune sanction ne soit pris à l’encontre de l’animateur très populaire.

Denis Brogniart reconnait les faits et s’excuse

Denis Brogniart a accepté de répondre à Voici et a fait son mea-culpa, en reconnaissant les faits : « Je suis très engagé, perfectionniste et à l’occasion de deux directs sur TF1, où la pression est très intense, j’ai eu des mots qui ont dépassé ma pensée, des propos qui ont heurté certaines personnes et je le regrette. Rien ne justifie mon comportement, qui faisait suite à certaines difficultés. Ces faits isolés ne rendent pas compte des relations privilégiées basées sur le respect et la bienveillance que j’entretiens avec les équipes techniques et rédactionnelles des programmes auxquels je participe depuis 30 ans. Je tiens à présenter mes excuses à celles et ceux que j’ai pu blesser«

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note