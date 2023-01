4.9 ( 10 )

Sept à huit du 15 janvier 2023, sommaire et reportages – Demain soir et comme tous les dimanches, Harry Roselmack vous donne rendez-vous demain dès 17h15 sur TF1 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».







On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission.







Sept à huit du 15 janvier 2023 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Culture sous serre et main d’oeuvre illégale. Enquête en Andalousie, où sont produits les légumes que vous achetez en ce moment en France.



Dans « 7 à 8 »

🔵 Il transportait une grosse somme d’argent en liquide sur lui. Qu’est-il arrivé à Kévin et sa compagne Leslie, disparus il y a un mois et demi ?

🔵 Document choc en Inde sur les derniers charmeurs de serpents. Ils traquent les cobras et les attrapent à mains nues.

🔵 Et Adeline Toniutti, la prof de chant de la Star Academy, dans le portrait d’Audrey Crespo-Mara. Cette chanteuse lyrique qui avait perdu sa voix, raconte sa renaissance.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 15 janvier 2023.

Pour les découvrir rendez-vous demain soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.

