Tennis : blessé, Rafael Nadal doit s’arrêter pendant 2 mois !

Rafael Nadal a été éliminé de l’Open d’Australie hier à Melbourne. L’espagnol, tenant du titre, s’est blessé durant son match face à Mackenzie McDonald et a du s’incliner.







Rafael Nadal a passé des examens suite à cette blessure à la hanche et le verdict est tombé : il va devoir s’arrêter pendant 6 à 8 semaines.







L’espagnol, actuel numéro 2 mondial, souffre d’une lésion de grade 2 dans le psoas-iliaque de la jambe gauche.

« J’ai passé des examens médicaux après ma défaite hier (mercredi). L’IRM a montré une lésion du deuxième degré du muscle ilio-psoas de la jambe gauche. Je vais maintenant me reposer et effectuer une thérapie anti-inflammatoire. La durée de récupération normale est de six à huit semaines » a écrit le champion aux 22 titres en Grand Chelem sur les réseaux sociaux.



« Je ne dirais pas que je ne suis pas détruit mentalement, ce serait mentir » a déclaré Rafa en conférence de presse mercredi à Melbourne.

A 36 ans, Rafael Nadal enchaine les blessures ces derniers mois et il souffre d’une maladie dégénérative au pied.

