Rafael Nadal va être papa pour la seconde fois !

Rafael Nadal et son épouse, Mery Perelló, attendent leur deuxième enfant, selon les informations des magazines espagnols Semana et ¡Hola!. Mery Perelló est actuellement enceinte de cinq mois, avec une naissance prévue pour l’été 2025.











Le couple, qui a accueilli un premier petit garçon en octobre 2022, a toujours été discret concernant sa vie privée. Cependant, la grossesse a été révélée après que Mery ait été aperçue à Majorque, affichant son ventre déjà bien arrondi. Ce second trimestre de grossesse se déroule sans complications, contrairement à la première qui avait connu quelques difficultés. ​

Rafael Nadal et Mery se sont rencontrés durant leur adolescence à Manacor et se sont mariés en octobre 2019. Depuis la retraite de Rafa du tennis professionnel en novembre 2024, après une carrière couronnée de succès avec 92 titres, dont 22 tournois du Grand Chelem, il s’est consacré à des activités entrepreneuriales et philanthropiques.

Ensemble, ils dirigent la Fondation Rafa Nadal et ont récemment lancé une chaîne d’hôtels de luxe nommée ZEL, avec des établissements en Espagne et en République dominicaine. L’ancien champion continue également de gérer son académie de tennis, tout en profitant de sa vie de famille grandissante. ​



