The Voice 2023 : Mika de retour en tant que Super Coach

The Voice 2023, Mika – Bonne nouvelle pour les fans de The Voice et de Mika ! Alors que la saison 2023 arrivera très bientôt sur TF1, la chaîne a annoncé ce lundi matin le grand retour de Mika.







Le chanteur, ancien coach emblématique du télé-crochet de TF1, sera de retour en tant que « Super Coach » des Super Cross Battles de The Voice 2023.







Mika sera aux côtés de Zazie, Amel Bent, Vianney, ainsi que Big Flo et Oli, les coachs de la saison.

Le chanteur votera à chaque duel pour son talent préféré aux côtés du public.



