TPMP, polémique : Cyril Hanouna réclame la privatisation de France Télévision et Radio France ! (VIDÉO)

TPMP polémique émission du lundi 16 janvier 2023 – Cyril Hanouna a créé une nouvelle fois la polémique lundi soir dans son émission quotidienne sur C8, « Touche pas à mon poste ». Il a dénoncé le budget astronomique alloué par l’Etat à France Télévision et Radio France, appelant à leur privatisation.







« J’ai vu un truc qui m’a fait halluciner. Est-ce que vous savez combien donne l’État à France Télévisions et Radio France par an ? (…) 4 milliards ! Avec 4 milliards on peut en acheter des autos pour la police, on peut refaire des hôpitaux. On pourrait même augmenter les enseignants » a déclaré Cyril Hanouna lundi soir en direct dans TPMP.







« Privatisez-moi tout ça, non, mais sans rigoler » a ajouté l’animateur de C8, déclenchant une indignation générale parmi les équipes de France Télévision et Radio France.

Il s’est ensuite attaqué à France Télévision : « En plus je vais vous dire, pour qu’on fasse leur boulot ! J’ai vu la ministre qui a parlé, si France Télé faisait son boulot, c’est pas nous qui aiderions les gens tous les jours ! (…) Ça m’a rendu fou tout le week-end »



VIDÉO Cyril Hanouna demande la privatisation de France Télévision et Radio France

