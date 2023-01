Un dimanche à la campagne du 1er janvier 2023 : les invités de Frédéric Lopez

5 ( 2 )

Un dimanche à la campagne du 1er janvier 2023, les invités – En ce premier janvier, c’est un nouveau numéro inédit de l’émission de Frédéric Lopez « Un dimanche à la campagne ». Quels sont les invités aujourd’hui pour le premier jour de l’année 2023 ? On vous dit tout.







Publicité





Rendez-vous dès 16h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Un dimanche à la campagne du 1er janvier 2023 : sommaire et invités

Pour ce premier jour de l’année, Frédérique Lopez a donné rendez-vous à trois personnalités exceptionnelles qui ont choisi de croire en leur chance au prix d’une incroyable obstination.

🔵 Humoriste et actrice, Camille Lellouche a tous les talents. Sa Victoire de la musique lui a permis d’exaucer son vœu le plus cher : être reconnue comme chanteuse. Un rêve qu’elle a fini par imposer malgré de nombreuses années difficiles qui ont failli la faire sombrer.



Publicité





🔵 Le beau gosse des bassins Camille Lacourt a été cinq fois champion du monde de natation. Mais même les plus belles médailles ont leur revers et pour accéder à la plus haute marche du podium, il lui a fallu plonger au plus profond de lui-même.

🔵 Le pianiste Yvan Cassar est un surdoué de la musique. Il a travaillé avec les plus grands artistes français comme Mylène Farmer ou encore Johnny Halliday, une rencontre qui l’a profondément marqué.

En cette nouvelle année plus que jamais, tous les espoirs sont permis le temps d’un dimanche à la campagne avec, au programme, cours de sport avec Camille Lacourt, chansons avec Yvan Cassar et fous rires avec Camille Lelouche. Un dimanche à la campagne qui ne ressemble à aucun autre.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Un dimanche à la campagne » ce dimanche 1er janvier 2023 à 16h55 sur France 2.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note