Un si grand soleil spoilers : Robin entre la vie et la mort, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 30 janvier au 3 février 2023)

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 30 janvier au 3 février 2023 – Qu’est-ce qui va se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







La semaine prochaine, l’état de santé de Robin s’aggrave subitement alors qu’il semblait pourtant aller bien… L’hôpital est plongé dans la tourmente alors qu’Eva et Chloé sont très inquiets pour leur fils.

De son côté, Hélène fait souffrir Victor. Et Claire découvre la vérité…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 30 janvier au 3 février 2023

Lundi 30 janvier 2023, épisode 1076 : A l’hôpital, l’équipe médicale s’inquiète de l’état d’un de leurs patients, pourtant venu pour une intervention banale. Elisabeth, de son côté, gère son entreprise d’une main de fer. Johanna, quant-à-elle, est bien décidée à se faire plaisir.

Mardi 31 janvier 2023, épisode 1077 : Un cas surprenant et inquiétant fait son apparition a l’hôpital et plonge le service dans un branle-bas de combat. Bilal fait une rencontre inattendue, tandis qu’Hélène se trouve des affinités culturelles avec une de ses connaissances.

Mercredi 1er février 2023, épisode 1078 : Alix est bien décidée à contrecarrer les plans de son poulain, qui aimerait voler de ses propres ailes. Des nuages s’amoncellent au-dessus de la tête de Johanna, ce qui intéresse particulièrement un de ses pairs. De son côté, Victor s’interroge sur le sens de sa vie.

Jeudi 2 février 2023, épisode 1079 : Alors qu’Hélène prend une décision radicale qui aura de lourdes conséquences sur sa vie sentimentale, Evan et Chloé vivent le moment le plus douloureux de leur vie. Parallèlement, une œuvre mystérieuse est proposée à Alix.

Vendredi 3 février 2023, épisode 1080 : Tandis que les problèmes médicaux de Robin prennent de l’ampleur et préoccupent Milo, Gérald s’inquiète des conclusion de l’expertise menée à l’hôpital. De son côté, Claire découvre la triste vérité concernant Victor et continue à se méfier d’Hélène.



VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 30 janvier au 3 février 2023

