Zone Interdite du 15 janvier : sommaire de l’inédit ce soir sur M6

Zone Interdite du 15 janvier 2023 – « Accros au corps parfait : les scandaleuses dérives de la médecine esthétique ».















Zone Interdite du 15 janvier « Accros au corps parfait : les scandaleuses dérives de la médecine esthétique »

C’est un basculement inédit. Dans les cabinets de chirurgie esthétique, il y a désormais plus de patients de moins de 35 ans que de plus de 50 ans. De jeunes adultes et même des adolescents totalement décomplexés en quête du visage et du corps « parfait ». Aujourd’hui, la nouvelle génération est totalement accro au bistouri et aux injections. Elle ne vient plus pour rajeunir mais pour avoir le corps et le visage « à la mode ». Les médecins inventent mêmes de nouvelles opérations pour répondre à leurs désirs, et ils n’hésitent plus à aller chercher cette nouvelle clientèle sur les réseaux sociaux. Du selfie au bistouri, enquête sur les dérives de ce nouveau phénomène.

Luna, 16 ans, fait partie de ces ados qui ne supportent plus leur « vrai » reflet dans le miroir. Biberonnée aux réseaux sociaux, elle a une idée très précise du nez « parfait ». Désemparés face à son mal-être, ses parents ont accepté qu’elle subisse une rhinoplastie.

Inès, 27 ans, n’a qu’une obsession : ressembler à son visage « filtré », retouché grâce aux logiciels de son smartphone. Alors chaque mois, elle se fait des injections. Lèvres, pommettes, cernes : toutes les zones de son visage y passent.

Pour répondre aux nouvelles modes, les chirurgiens inventent sans cesse de nouvelles opérations. Parmi elles, le « Brazilian Butt Lift », une intervention pour augmenter son volume fessier qui fait rêver Chloé, 27 ans.

Shérine, 22 ans, a économisé pour s’offrir les yeux de ses rêves : verts. Elle va tenter une nouvelle intervention, la kératopigmentation, un tatouage de la cornée.

Robin, 21 ans, a trouvé une étonnante technique pour sculpter le corps de ses rêves sans se ruiner : il ne paye quasiment rien à condition de faire la promotion de ses chirurgiens sur les réseaux sociaux ; une pratique interdite en France, mais pas à Dubaï.

Certains trouvent aujourd’hui que cette obsession du corps « à la mode » est allée trop loin. Comme Melanightt, cette star de la télé-réalité qui a subi tellement d’opérations qu’elle ne se reconnait plus.

Face à ces diktats du corps parfait qui s’imposent, d’autres se battent pour que les femmes s’acceptent telles qu’elles sont. Chloé milite en faveur du « Body Positive », un mouvement qui prône l’acceptation de soi.

Extrait vidéo de Zone Interdite du 15 janvier





