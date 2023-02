« Avenir » : la série avec Kev Adams arrive sur TF1 le 27 février

5 ( 7 )

« Avenir » lancement de la série avec Kev Adams – C’est le lundi 27 février que TF1 lancera sa toute nouvelle série « Avenir », avec Kev Adams dans le rôle principal.







Une série créée et coécrite par Kev Adams, Daive Cohen, Frank Bellocq et Élodie Hesme, et réalisée par Frank Bellocq. Elle marque le retour de Kev Adams sur le petit écran, qui n’avait pas fait de série télé depuis « Soda ».







Avenir, présentation de la série

Eliott (Kev Adams), 31 ans, vit avec sa sœur handicapée et s’ennuie dans son travail de vendeur d’électroménager qui ne le passionne pas.

Un soir, il s’amuse à envoyer un message à la première adresse mail qu’il avait étant plus jeune. Suite à un bug informatique, il commence à communiquer avec le petit garçon qu’il a été 20 ans plus tôt et voit alors sa vie bouleversée.

Le petit et le grand Eliott vont tout faire pour reprendre leur vie en main et tenter de réaliser leurs rêves. Mais ils vont rapidement comprendre que jouer avec le passé peut avoir de lourdes conséquences…

VIDÉO « Avenir » la bande-annonce



Une série à découvrir le lundi 27 février 2023 à 21h10 sur TF1 et myTF1.

