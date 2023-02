« Coup de foudre en harmonie » : votre téléfilm ce 14 février sur TF1 (histoire et interprètes)

5 ( 5 )

« Coup de foudre en harmonie » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 14 février 2023 – Ce mardi et en ce jour de Saint Valentin, c’est un nouveau téléfilm inédit sur le thème de l’amour qui vous attend sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Coup de foudre en harmonie ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Coup de foudre en harmonie » : l’histoire

Violet McKay a quinze jours, soit jusqu’à la Saint-Valentin, pour permettre à Charles Carver de recouvrer l’usage de la parole grâce à la musicothérapie. Elle pourra ainsi obtenir son diplôme et décrocher le travail de ses rêves : musicothérapeute au sein de l’hôpital universitaire. La mission de la jeune femme s’annonce immédiatement plus compliquée que prévue. En effet, Blake Williams, le cardiologue et petit-fils de Charles, est extrêmement sceptique quant aux bienfaits de la musique sur son patient. Le séduisant médecin tente de mettre des bâtons dans les roues de Violet. Mais c’est sans compter sur la détermination et le talent de la jeune femme…

Coup de foudre en harmonie, interprètes et personnages

Avec : Jessica Lowndes (Violet), Linden McMillan (Violet, jeune), Jesse Metcalfe (Le docteur Blake Williams), Christie Burke (Desiree Deguzman), Michael St. John Smith (Charles Carver)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Coup de foudre à la Saint-Valentin ».

