Plus belle la vie : à quand le retour ? « Nous tentons de convaincre la production »

Plus belle la vie infos PBLV – La série quotidienne « Plus belle la vie » a tiré sa révérence sur France 3 en novembre dernier après 18 ans à l’antenne. Son arrêt a laissé un grand vide parmi ses nombreux fans et le collectif de comédiens et techniciens porté par Florence Demay se bat toujours pour faire renaitre PBLV.







Si la production, Newen, a rejeté le projet présenté au mois de janvier, le collectif espère toujours et a déclaré récemment essayer de les convaincre.







« La série, poumon audiovisuel de notre ville s’est arrêtée en diffusion le 18 novembre. Si nous avons enclenché les démarches afin de concrétiser ce projet ambitieux, Newen nous demande des garanties difficiles à donner puisqu’il sagit d’un modèle nouveau. Nous tentons de les convaincre par la force de notre collectif et l’aide des institutions étatiques. » a écrit le collectif PBLV 2.0 sur les réseaux sociaux.

Le collectif, composé de comédiens et techniciens, a créé une SCOP (Société Coopérative) et a déclaré « qu’un accord a déjà été trouvé avec plus de 300 actionnaires salariés ».



Reste à savoir, alors que les décors de la place du Mistral ont déjà été détruits, si Newen finira par trouver un accord avec le collectif afin de faire renaitre Plus belle la vie.

