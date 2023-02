Crimes parfaits du 21 février : vos épisodes inédits ce soir sur France 3

5 ( 8 )

Crimes parfaits du 21 février 2023 – Votre série « Crimes parfaits » est de retour ce soir sur France 3. Au programme, deux nouveaux épisodes inédits.







Rendez-vous dès 21h10 sur France 3







Crimes parfaits du 21 février 2023 : vos épisodes inédits

Episode 9 – Le pied à l’étrier

Émilie Sagnol, 35 ans, palefrenière au haras de Madame Van der Built, sabote la selle de Tom Ricard pour lui faire perdre un prestigieux concours de saut. Mais le champion se coince le pied dans l’étrier et, trainé par sa monture sur plus de deux cents mètres, succombe à ses blessures. Acculée, Émilie sème des indices au fil de l’enquête pour faire accuser Gérald, le groom de Tom Ricard. Un subterfuge qui, loin de l’innocenter, va permettre à Agnès et Thibaud de résoudre cet homicide involontaire presque parfait.

Avec Isabelle Gelinas (Agnès Bertaud), Arthur Mazet (Thibaud Demaziere), Franck Adrien (Philippe), Laurent Fernandez (Micha), Thomas Walch (Max), Rémi Pedevilla (Gerald Dos Santos), Valérie Leboutte (Gladys Vanderbuilt), Mathilde Moigno (Clea Fursac), Grégoire Le Du (Tom Ricard)…

Guest : Charlie Bruneau (Emilie Sagnol)



Episode 10 – D’une pierre deux coups

Aurélie Lelièvre, la quarantaine, ornithologue et auteure d’ouvrages de vulgarisation à succès sur la nature, use d’une mise en scène spectaculaire et ingénieuse pour tuer son mari Robert Lelièvre, 50 ans, gynécologue-obstétricien et directeur d’une clinique à succès, qui est retrouvé mort au bord de sa piscine, le crâne défoncé par une tortue tombée du ciel. Agnès et Thibaud sont appelés sur les lieux pour y voir clair dans cette mort plus qu’étrange.

Avec Isabelle Gelinas (Agnès Bertaud), Arthur Mazet (Thibaud Demaziere), Franck Adrien (Philippe), Laurent Fernandez (Micha), Thomas Walch (Max), Anaïs Fabre (Sabine Laumal), Bruno Hausler (Robert Lelievre), Laurence Saint-Louis-Augustin (Solange), Laurent Mouton (Marietti), Didier Landucci (Fred Borel), Tony Zannier (Eddy), Magali Buti (Simone)…

Guest : Anne Charrier (Aurélie Lelièvre)

Crimes parfaits du 21 février, la bande-annonce

Voici les images d’une soirée qui s’annonce parfaite pour tous les amateurs d’enquêtes policières !



