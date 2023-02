Demain nous appartient spoilers : un terrible accident, Martin fait une rencontre, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 6 au 10 février 2023)

4.6 ( 11 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 6 au 10 février 2023 – C’est le début du week-end et si vous êtes déjà impatient de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient », c’est le moment ! Comme toujours, Stars-Actu.fr vous en dit plus sur ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Publicité





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être encore marquée par la suite de l’enquête sur la disparition d’Alain. François devient fou et perd pied… Il s’en prend violemment à Murielle.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Nordine démasque Mélanie ! (vidéo épisode du 8 février)







Publicité





Le mari de Murielle finit par passer à table… Sous le choc, elle est en voiture avec Chloé et elles ont un terrible accident !

De son côté, Nordine démasque Mélanie et décide d’en parler à Martin. Ce dernier veut reprendre sa vie amoureuse en main et il fait une jolie rencontre…

Et après avoir eu une vision de Louise, Bart s’autorise à être heureux avec Adèle.



Publicité





Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 6 au 10 février 2023

Lundi 6 février (épisode 1356) : Mélanie adopte un drôle de comportement. Muriel s’affole dangereusement. Martin est au cœur des discussions amoureuses. La nouvelle patiente de Bénédicte est étonnante.

Mardi 7 février (épisode 1357) : Un drame révèle de nouveaux indices. Mélanie est perturbée. Luna ne tient pas parole. Martin a un rendez-vous étonnant…

Mercredi 8 février (épisode 1358) : Nordine confie ses doutes à Martin. Adam apaise les tensions. Lizzie surprotège son frère. Sylvain prend les choses en main.

Jeudi 9 février (épisode 1359) : La police poursuit le suspect. François apprend la vérité. Une discussion apaise Bart. Alex réserve une belle surprise à son ami.

Vendredi 10 février (épisode 1360) : François prend une grande décision. Au lycée, Rayane perd pied. Une tragédie touche Adèle. Nathan est dans un piètre état…

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 6 au 10 février 2023

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note