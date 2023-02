Enquête Exclusive du 5 février 2023 : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

5 ( 6 )

Enquête Exclusive du 5 février 2023, le sommaire Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h25 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, elle a pour thème « Australie : bientôt l’enfer climatique ».







Publicité





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur 6Play.







Publicité





Enquête Exclusive du 5 février 2023 : votre émission en résumé « Australie : bientôt l’enfer climatique »

Des plages de sable blanc, des récifs de corail à perte de vue, une nature grandiose et sauvage, des animaux qu’on ne voit nulle part ailleurs… Pendant combien de temps l’Australie, l’un des plus beaux pays de la planète, mais aussi l’un des plus pollueurs, pourra-t-elle encore préserver ces merveilles ? Incendies, sécheresses, cyclones, inondations, ce joyau de l’Océanie subit de plein fouet, et avant tout le monde, les conséquences du réchauffement climatique.

D’après le Brown To Green Report, organisme référence sur la conduite des pays membres du G20 en matière environnementale, l’Australie est l’un des pires élèves de la classe sur quasiment tous les tableaux : déforestation, extraction de charbon, consommation excessive d’eau, empreinte carbone… Et au quotidien, ses habitants en souffrent de plus en plus. Malgré ce constat alarmant, le gouvernement australien encourage la production de charbon, dont il est l’un des premiers producteurs mondiaux. La plupart des élus sont climato-sceptiques, l’énergie verte n’est pas une priorité. Et les médias négligent de traiter la crise.

Nos équipes se sont rendues dans le désert australien, à la rencontre des cow-boys héritiers des premiers pionniers. Habitant loin de tout, dans des ranches situés à centaines de kilomètres du premier village, ils passent leur temps à chercher de l’eau.

Nos équipes sont aussi parties à la rencontre des mineurs, bien décidés à défendre le charbon, son industrie et leur mode de vie.

Pourtant, certains commencent à prendre conscience de l’urgence climatique et à se mobiliser. Parmi eux : des communautés aborigènes qui ont toujours protégé et célébré la nature, mais également des activistes qui n’hésitent pas à accuser ouvertement les entreprises polluantes. Pour ces activistes, c’est parfois un dur combat qui peut les mener en prison. Car l’arsenal juridique et judiciaire australien permet de les faire taire, souvent brutalement.

Nos journalistes sont allés dans un étonnant village éco-responsable, imaginé et construit par les nouveaux écologistes australiens. Sur l’île Magnétic, une famille recueille des koalas, qu’elle sauve des incendies.

Enquête sur l’Australie, où la guerre du climat fait rage.

Enquête Exclusive du 5 février 2023, extrait vidéo



Publicité





« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note