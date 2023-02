Foot féminin : suivre France / Norvège en direct, live et streaming (+ score final)

5 ( 12 )

Foot féminin du 21 février 2023, France / Norvège c’est ce soir sur W9. Après des victoires face au Danemark (1-0) et face à L’Uruguay (5-1), les Bleues ont rendez-vous avec la Norvège ce mardi soir à Angers pour leur troisième match du Tournoi de France 2023.







A suivre à partir de 21h sur W9.







À l’occasion de la troisième édition du Tournoi de France féminin, la France affrontera la Norvège. Victorieuses du Tournoi de France en 2020 et 2022, les Bleues viennent remettre leur titre en jeu en affrontant les Norvégiennes pour le compte de la 3e et dernière journée au stade Raymond Kopa à Angers. Dernier match du tournoi, les joueuses de Corinne Diacre devront s’imposer afin de remporter une troisième fois la compétition. Objectifs : gagner et se préparer pour la Coupe du monde de la FIFA 2023.

France / Norvège – Composition des équipes

🔵 France (composition probable) : Chavas – Lakrar, Thibaud, Renard – Périsset, Bilbault, Dali (ou Palis ou Mateo), E. Cascarino – Baltimore, Asseyi, Diani



🔵 Norvège (composition probable) : Skoglund – Hansen, Mjelde, Harviken, Bratberg Lund – Manuum, Boe Risa, Reiten – Eikeland, Saevik, Haavi

France / Norvège en direct, live et streaming sur W9 et 6Play

Pour ne pas louper une miette de cette rencontre évènement, rendez-vous dès 21h sur W9, coup d’envoi du match à 21h10. Notez que le match sera ensuite commenté en direct par Xavier Domergue et Laura Georges.

Un match à suivre également en direct et en live streaming sur 6Play, ou encore sur le site de la FFF pour le score en temps réel et le résultat final.

Rendez-vous ce soir à 21h sur W9.

