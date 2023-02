Ici tout commence du 8 février : Louis aide Charlène à écarter Salomé (résumé + vidéo épisode 596)

5 ( 9 )

Ici tout commence du 8 février, résumé et vidéo extrait épisode 596 – Louis va aider Charlène à écarter Salomé ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Ces deux là ne reculent devant rien et Louis espère bien récupérer Charlène au passage…

Mais Gaëtan va les surprendre !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 8 février 2023 – résumé de l’épisode 596

A l’Institut, Charlène et Louis complotent contre Salomé. Louis a un plan afin d’écarter Salomé de la brigade de Charlène et la griller aux yeux de Fayet… Gaëtan les surprend…

De son côté, Billie a tourné la page et rayonne. Samia se pose des questions !



Ici tout commence du 8 février 2023 – vidéo premières minutes

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

