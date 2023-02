Les Q d’or 2023 : tout le palmarès

5 ( 10 )

Les Q d’or 2023, le palmarès – C’est hier soir que Yann Barthès et toute l’équipe de « Quotidien » ont remis ses trophées de l’année lors d’une soirée spéciale sur TMC. Les Q d’or 2023 ont été remis et on vous propose de découvrir le palmarès.







Notez que la première partie de l’émission, diffusée à 20h40, a réuni 1,4 million de téléspectateurs, avec un pic à 2 millions de téléspectateurs.







Film, sport, émission, musique. Mais aussi témoignage, BD… Toutes les femmes et les hommes qui ont marqué l’année étaient réunis sur le plateau pour un QUOTIDIEN exceptionnel.

Le palmarès des « Q d’Or 2023 »

Le « Q d’Or 2023 de la meilleure actrice » : Virginie Efira

Le « Q d’Or 2023 de la comédie » : Jérôme Commandeur

Le « Q d’Or 2023 du journaliste » : Victor Castanet

Le « Q d’Or 2023 du témoignage » : Anne-Liz Deba

Le « Q d’Or 2023 du phénomène télé » : Drag Race

Le « Q d’Or 2023 du meilleur acteur » : Benoît Magimel

Le « Q d’Or 2023 du champion » : Olivier Giroud

Le « Q d’Or 2023 du meilleur spectacle » : Starmania

Le « Q d’Or 2023 du roman et de la BD » : Virginie Despentes et Luz

Le « Q d’Or 2023 de la révélation musicale »: Aimé Simone

Le « Q d’Or 2023 des révélations cinéma » : Rebecca Marder

Le « Q d’Or 2023 des révélations cinéma » : Aliocha Reinert

Le « Q d’Or 2023 de la tournée »: Clara Luciani

Le « Q d’Or 2023 du groupe musical » : Kids Return

Le « Q d’Or 2023 de la mode » : Maison Schiaparelli



Et si vous avez manqué la cérémonie des Q d’or 2023, l’émission est disponible en replay sur myTF1

