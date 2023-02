Ici tout commence spoiler : Charlène double Salomé (vidéo épisode du 8 février)

4.6 ( 11 )

Ici tout commence spoiler – Charlène n’est pas du genre à se laisser faire dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Et alors que Salomé a coiffé Charlène au poteau cette semaine, celle-ci n’abandonne pas…

Et dans quelques jours, c’est finalement le projet de Charlène qui remporte la victoire ! Salomé comprend vite que Charlène n’a pas été loyale et qu’elle prépare un sale coup…







Au Double A, la brigade de Charlène est aux fourneaux. Ils travaillent sur le menu de son restaurant. Charlène propose aux étudiants de faire une pause pour décompresser. Mais, Salomé sent bien que quelque chose se trame…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 596 du 8 février 2023, le secret de Samia



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

