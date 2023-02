« Koh-Lanta : le Feu Sacré » du 28 février : l’épisode 2, qui sera éliminé ce soir ?

5 ( 9 )

« Koh-Lanta : le Feu Sacré », épisode 2 du mardi 28 février 2023 – Après l’élimination de Célia la semaine dernière, place à l’épisode 2 de « Koh-Lanta : le Feu Sacré ». Et ce soir, le talisman donnant le pouvoir du feu sacré est remis en jeu lors du jeu de confort ! Et il va révéler une partie de ses secrets. Et des premières disputes vont éclater…







Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







« Koh-Lanta : le Feu Sacré », présentation de l’épisode 2

Aux Philippines, les nouveaux naufragés prennent leurs marques, et ce n’est pas facile ! Une des tribus est plus en difficulté sur le camp mais les aventuriers persévèrent.

Les naufragés vont surtout découvrir l’immense pouvoir du talisman du Feu Sacré !

Entre complicités inter-équipes, et esprits stratèges, cette aventure à Caramoan démarre sur les chapeaux de roues avec un seul but : éviter le Conseil et son élimination.

