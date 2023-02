Crimes parfaits du 28 février : vos épisodes ce soir sur France 3

5 ( 1 )

Crimes parfaits du 28 février 2023







Rendez-vous dès 21h10 sur France 3







Crimes parfaits du 28 février 2023 : vos épisodes

Saison 3, Épisode 9: La messe est dite

A l’issue de la messe dominicale, Renaud Husson, pharmacien et maire du village, assassine le père Simonin en provoquant chez lui une terrible allergie. Puis, avec le téléphone du mort, il appelle son propre numéro pour se donner un alibi. Trouvant la mort suspecte, l’archevêque prévient la police. Agnès, capitaine, et Thibault, son adjoint, sont chargés de l’enquête. Après avoir visité l’appartement de la victime, ils interrogent Renaud Husson, qui leur apprend que le père Simonin était le cousin de son épouse. Agnès se dit alors que l’affaire est plus complexe qu’elle ne semblait.

Saison 3, Épisode 10: La balle est dans ton camp

Sur un terrain de golf, Marion Garnier, policière, tue un commissaire divisionnaire en lui tirant une balle de golf dans la tête. La veille, la victime avait reçu une médaille d’honneur pour le féliciter de ses 35 ans de service. Appelés sur place, Agnès et Thibault interrogent l’homme qui a retrouvé le corps. C’est peut-être lui qui a tiré la balle mortelle. Les deux policiers sont ensuite abordés par Marion. Prétendant qu’elle appréciait la victime, elle propose de leur donner un coup de main pour résoudre l’enquête. Thibault n’est pas insensible à son charme.



Saison 3, Épisode 5: Ivresse des profondeurs

Suite à un accident mortel de plongée, l’enquêtrice Louise et son adjointe Fatou sont chargées de mener les investigations. Elles se mettent sur la piste de l’un des quatre plongeurs restants, qui étaient tous présents sur le yacht au moment du meurtre. Louise doit également gérer des problèmes personnels. Elle traverse en effet une mauvaise passe avec son mari, à cause des agissements de ce dernier.

Saison 3, Épisode 6: La femme est un homme comme les autres

Le corps d’une femme gisant dans son entrée, un clochard qui boite, un bar de plage ensoleillé qui dissimule de lourds secrets… Le capitaine Louise Bonne est aux prises avec le harcèlement au travail, mais pas forcément exercé par qui l’on croit.

