La fête de la chanson d’amour : les artistes invités ce soir sur France 2 (14 février 2023)

La fête de la chanson d’amour du 14 février 2023 – C’est la Saint Valentin et France 2 vous propose une soirée placée sous le signe de « La fête de la chanson d’amour ». Une soirée exceptionnelle pour célébrer l’Amour en chansons !







A voir sur France 2 dès 20h40 mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







La fête de la chanson d’amour : les artistes présents ce soir

Que cela soit pour déclarer sa flamme, pour se consoler d’une rupture mais aussi pour s’évader en amoureux, les chansons d’amour règnent en maitre. Elles jalonnent nos vies, apparaissent aux moments charnières, marquent nos rencontres, nos mariages, et tous nos grands moments les plus intimes.

Pour cette soirée, Laury Thilleman et André Manoukian seront entourés de Patrick Bruel, Zazie, Jenifer, Chimène Badi, Christophe Willem, Pierre de Maere, Patrick Fiori, Hélène Segara, Claudio Capéo mais aussi des interprètes du spectacle Al Capone avec notamment Roberto Alagna, Bruno Pelletier et Anggun.



Tous ensemble, en chansons et en anecdotes, ils évoqueront l’Amour et leurs amours…De Aline à J’te l’dis quand même, de L’hymne à l’amour à Savoir aimer, ce sont près de 100 chansons d’Amour qui seront à l’honneur avec des surprises, des extraits des plus beaux duos et reprises de toutes nos chansons d’Amour préférées.

Seul, en couple, en famille, entre amis, pour un soir, allumons l’Amour dans nos cœurs, pour célébrer ensemble La fête de la chanson d’Amour.

