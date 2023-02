« La vengeance sans visage » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 2 (11 février 2023)

5 ( 1 )

« La vengeance sans visage », c’est le titre du téléfilm inédit diffusé ce soir, samedi 11 février 2023, sur France 2. Ecrit et réalisé par Claude-Michel Rome, ce téléfilm est porté par Philippe Bas et Aurore Delplace.







A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3, mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







« La vengeance sans visage » : l’histoire

Marie est cadre dans un aéroport. À la faveur d’un rafting, elle rencontre Maxime, passionné de parachutisme et de wingsuit. Ce qu’elle ignore, c’est que lui et sa bande pillent des transports de fonds sur des aéroports et qu’ils préparent un braquage. Pour s’assurer du silence de Marie, Sofia – leader du gang – sabote son parachute lors d’une initiation. Marie fait une chute de 2 000 mètres et survit par miracle. Un an plus tard, handicapée, elle s’est réfugiée dans la maison de ses parents, à Gap, sa ville natale. Jusqu’au jour où Marie croise Sofia, qui la croit morte et ne la reconnaît pas. Marie décide de se venger en les attirant vers un nouveau braquage. Mais c’est compter sans Luc Ferraz, officier de la BRI à la recherche de la source qui informe le gang. Marie a le profil idéal. Alors Luc se fait passer auprès d’elle pour un auxiliaire de vie, afin de remonter aux braqueurs. Une infernale partie d’échecs va s’engager entre Luc qui la soupçonne et Marie qui se méfie de cet étranger bien trop parfait pour être innocent…

Interprètes et personnages

Avec : Philippe Bas (Commandant Luc Ferraz), Aurore Delplace (Marie-Alice Delorme), Anna d’Annunzio (Sofia Mornas), Satya Dusaugey (Maxime Weber), Martine Chevallier (Fabienne Mornas), Samia Sassi (Yasmine El Asna)



