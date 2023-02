Ninja Warrior du 11 février 2023 : la finale ce soir sur TF1, qui sera le grand gagnant ?

5 ( 1 )

Ninja Warrior du 11 février 2023, finale – Place à la dernière partie de la finale de la saison 7 de « Ninja Warrior » ce samedi soir sur TF1. Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere sont de retour pour l’épilogue et le sacre du grand gagnant de la saison !







Publicité





A suivre à partir de 21h10 sur TF1 ou en replay sur MYTF1.fr.







Publicité





Ninja Warrior du 11 février 2023, au programme ce soir

A ce stade, seuls sont encore en course ceux ont réussi à passer le Parcours 1 de la finale – Michel Lajic, Maxime Ben-Medjani, Charles Poujade, Clément Gravier, Jean Tezenas du Montcel, Valentin Decarnin, et Jérémy Pasquereau – et ceux qui ont remporté les premiers duels sur la Tour d’Acier : Clément Dumais et Iliann Cherif.

Il reste encore 4 duels à voir ce soir : Mathis Owhadi face à Matthias Noirel, Arthur Poindeffert face à Andrea Giunto, Antoine Gravier face à Thomas Lhomme, et Maurane Jelic face à Sandrine Ramin.

Et pour aller au bout du rêve qu’ils ont tous en commun, de nombreux obstacles leurs barrent encore la route ! Les 13 candidats qui seront au départ du Parcours 2 ont tous l’iconique « Tour des Héros »en ligne de mire. Ils devront déployer tous leurs atouts pour succéder à Clément Gravier, le grand vainqueur de la saison 2022 : vitesse, force, agilité et sang-froid seront nécessaires à qui souhaite réaliser son rêve et remporter les 100 000 euros !



Publicité





Le record de 25 secondes et 16 centièmes détenu par Clément Gravier pour gravir la mythique « Tour des Héros » sera-t-il battu ? Qui sera sacré vainqueur de la 7ème saison ? Pour le savoir, place à la suite et fin de la grande finale de « Ninja Warrior, le parcours des héros » !

« Ninja Warrior » la finale de la saison 7, présentation en vidéo

Et pour en voir plus, rendez-vous ce soir dès 21h10 sur TF1 et en replay sur MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note