« Le cercle des mensonges » : votre téléfilm ce 2 février sur TF1 (histoire et interprètes)

« Le cercle des mensonges » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 2 février 2023 – Ce jeudi après-midi, c’est un nouveau téléfilm inédit vous attend sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Le cercle des mensonges ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Le cercle des mensonges » : l’histoire

Sylvia, créatrice de bijoux en vogue, voit sa renommée grandir et devient l’objet de toutes les convoitises. Elle est contactée par la fameuse Société des femmes d’influence, une communauté de femmes cheffes d’entreprise très en vogue. Mais est-ce un piège ou une consécration ? Alors que son père refait surface après des années d’absence, elle doit faire la lumière sur les véritables intentions des personnes qui l’entourent et découvrir ce qui est réellement arrivé à sa mère, morte en mer des années plus tôt.

Le cercle des mensonges, interprètes et personnages

Avec : Tahnee Harrison (Sylvia), Jonathan Stoddard (Jesse), Sean Kanan (Earl), Shellie Sterling (Vanessa)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Le mari de ma boss ».

