« Le crime lui va si bien » du 24 février 2023 : votre épisode ce soir sur France 2

5 ( 1 )

« Le crime lui va si bien » du 24 février 2023 – C’est un nouvel épisode de la série « Le crime lui va si bien » qui vous attend ce vendredi soir sur France 2. Un épisode inédit intitulé « À l’italienne ».







Publicité





Rendez-vous dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV durant 7 jours.







Publicité





« Le crime lui va si bien » du 24 février 2023 : votre épisode inédit ce soir

Épisode 7 : À l’italienne

Alors que rien ne va plus dans la relation entre Gaby et Céline, voilà qu’on découvre dans un fossé, abattu d’une balle entre les deux yeux, un paisible réparateur de vélos d’origine italienne. En creusant son passé, les deux flics découvrent avec stupeur que cet homme était lié à la mafia italienne. Céline s’emballe aussitôt sur cette piste, tandis que Gaby sent que la vérité est probablement ailleurs. Pas de quoi arranger les relations de leur binôme… Et si elles décidaient finalement de se séparer ?

Avec : Claudia Tagbo (Gaby Molina), Hélène Seuzaret (Céline Richer), Julien Ratel (Darger), Bruno Lochet (Anton Vargas), Laurent Manzoni (Félix Fontan)

Et en guest : Maïssa Diawara (Nora), Lois Schlieper (Benitto/Florian), Jean-Louis Barcelona (Pichetti), Vincent Launay-Franceschini (Nicolas Legoff), Christian Loustau (Angelo Sechan)



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note