Les 12 coups de midi du 6 février : 15ème victoire pour Nicolas

Les 12 coups de midi du 6 février 2023, 15ème victoire de Nicolas – Et de 15 victoires pour Nicolas ce lundi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Ce lundi, pour bien démarrer la semaine, Nicolas a réalisé un Coup de Maître à 10.000 euros et a donc pu proposer un nom pour l’étoile mystérieuse.







Sa cagnotte est désormais à un total de 132.468 euros de gains et cadeaux.







Les 12 coups de midi du 6 février 2023 : et de 15 pour Nicolas, le point sur l’étoile mystérieuse

Du côté de l’étoile mystérieuse, elle se dévoile de plus en plus mais il n’y a pas encore de nouvel indice. Nicolas s’est appuyé sur la forêt et la tente canadienne pour proposer le nom de Sugar Sammy. Mais ce n’est pas lui sur cette étoile !

Indices présents sur l’étoile : une forêt, une veste, une tente

Noms déjà proposés : Maxime Le Forestier, Jacques Dutronc, Rock Voisine, Robert Charlebois, Sugar Sammy



Les 12 coups de midi du 6 février, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, voici la vidéo du replay.

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

