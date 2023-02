« Les enfants de la télé » du 4 février 2023 : « 100 % imprévus », les invités ce soir sur France 2

5 ( 1 )

« Les enfants de la télé » du 4 février 2023 : ce soir sur France 2, Laurent Ruquier vous a préparé une spéciale « 100% imprévus » de son émission « Les enfants de la télé ».







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV







« Les enfants de la télé » du 4 février 2023 : invités et programme

Les enfants de la télé 100 % imprévus, c’est la promesse d’une soirée durant laquelle tout peut arriver.

Laurent Ruquier et ses invités s’amuseront de tout ce qui a fait vriller la télévision ; les clashs, les animaux indomptables, les perturbateurs de plateaux, les pannes, les décors qui s’écroulent, les réponses franches mais parfois si déroutantes des enfants, tout ce qui n’était pas prévu lors d’un journal, d’un jeu ou d’une émission, mais qui au final nous fait rire aux éclats.



Sans oublier le meilleur du meilleur des casseroles des invités présents : Gérard Jugnot, Arielle Dombasle, Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Michel Drucker, Julia Vignali, Gil Alma et d’autres surprises… 100 % imprévisibles !

Rendez-vous ce soir, samedi 4 février 2023, avec Laurent Ruquier pour plus de 2 heures de rire et de bonne humeur sur France 2 et en replay sur France.TV

