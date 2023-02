Blanca du 4 février : vos épisodes inédits ce soir sur M6

5 ( 1 )

Blanca du 4 février 2023 – Ce samedi soir et alors que les audiences ne décollent pas, M6 continue la diffusion de sa nouvelle série inédite « Blanca ». Au programme aujourd’hui, les épisodes 9 et 10 inédits de la saison 1.







A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6PLAY pour le replay.







Blanca du 4 février 2023 : vos 2 épisodes inédits

Saison 1 – épisode 9 : Traces (1/2)

Un homme vient signaler la disparition de sa petite amie, Caterina. Blanca mène l’enquête et découvre le corps de la jeune fille sans vie dans un immeuble. Giorgio Piccardo, ex-amant de la mère de Liguori, se présente au commissariat pour faire une déposition spontanée. Pour le capitaine Liguori, il n’y a aucun doute, Piccardo était l’amant de Caterina et son assassin. Nanni continue à droguer Blanca tout en jouant au petit ami parfait…

Saison 1 – épisode 10 : Traces (2/2)

Après son altercation avec Piccardo, Liguori est retiré de l’enquête. Blanca et Bacigalupo continuent à chercher l’assassin de Caterina et interrogent les anciennes collègues de la victime. Liguori rumine son passé et Nanni semble fin prêt à passer à la prochaine étape de son plan diabolique.



Avec Maria Chiara Giannetta (Blanca Ferrando), Giuseppe ZENO (Michele Liguori), Enzo Paci (Mauro Bacigalupo), Pierpaolo Spollon (Nanni), Antonio Zavatteri (Alberto Repetto), Alessandro Piavani (Andrea Marcenaro), Gualtiero Burzi (Nello Carità), Sara Ciocca (Lucia Ottonello), Filippo Dini (Carmine Russo)

Découvrez « Blanca » ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY

