Les reportages de Martin Weill du 28 février : sommaire de l’émission ce soir sur TMC

Les reportages de Martin Weill du 28 février 2023- Martin Weill vous donne rendez-vous ce mardi soir sur TMC avec un nouveau numéro du magazine « Les reportages de Martin Weill ». Et ce soir, l'émission a pour thème « Lagos : Quand les mégapoles deviennent folles ».







Rendez-vous dès 21h15, juste après Quotidien, sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Les reportages de Martin Weill du 28 février « Lagos : Quand les mégapoles deviennent folles »

D’ici la fin du siècle, l’Afrique abritera 40 % de la population mondiale et Lagos au Nigéria sera la plus grande ville de la planète. Une planète déjà peuplée de 8 milliards d’êtres humains ! A l’heure de l’urgence climatique, sommes-nous trop nombreux sur terre ? Comment vivre entassés les uns sur les autres ?

Pendant quinze jours, Martin Weill et son équipe ont suivi le quotidien souvent chaotique des habitants de Lagos, une mégacité dix fois plus étendue que Paris. De Makoko, bidonville géant sur pilotis, à Eko Atlantic City, un complexe pour millionnaires construit sur la mer, chacun se bat pour avoir une place à Lagos. Urbanisation hors de contrôle, embouteillages records, services publics défaillants… à quoi ressemble la vie dans une mégalopole surpeuplée ?

Portrait d’une ville en surchauffe qui préfigure peut-être notre futur. Un document exceptionnel à ne pas rater.

Extrait vidéo des reportages de Martin Weill du 28 février



« Lagos : Quand les mégapoles deviennent folles », c’est ce soir dans « Les reportages de Martin Weill » dès 21h25 sur TMC.

