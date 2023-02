« Les soeurs McBride » : votre téléfilm ce 6 février sur TF1 (histoire et interprètes)

4.4 ( 7 )

« Les soeurs McBride » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 6 février 2023 – Ce lundi après-midi et pour bien débuter cette nouvelle semaine, c’est un nouveau téléfilm vous attend sur TF1. Et aujourd’hui, il est inédit et s’intitule « Les soeurs McBride ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Les soeurs McBride » : l’histoire

Hannah, Beth et Rosy se retrouvent en Alaska, chez leurs parents adoptifs, pour les 60 ans de leur mère. Elles en profitent pour s’ouvrir les unes aux autres sur les tragédies du passé. Ce qui était une simple réunion de famille, devient une véritable thérapie.

Les soeurs McBride, interprètes et personnages

Avec : Lyndsy Fonseca (Posy), Erica Durance (Hannah), Kimberley Sustad (Beth), Tom Stevens (Luke)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Un amour polaire ».

